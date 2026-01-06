ECONOMIE
Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
dinsdag, 06 januari 2026 om 11:20
ANP-546252872
De ruzie tussen Denise van der Laan en Monique Hansler in de realityserie De Hanslers: van de piste naar de playa heeft ook de talkshowtafels bereikt. Denise vertelde gisteravond aan Beau van Erven Dorens hoe ze doodsbang werd voor Monique.
De moeder van Mike, die in Winter Vol liefde vorig jaar een relatie kreeg met Denise, zette in de nieuwste episode van de serie haar schoondochter het huis uit. "Ik geef je twee tellen. Je spullen pakken en eruit. Uit mijn ogen. (...) Je bent gewoon een schandalig stinkwijf.” (...) Je hebt me zo op mijn hart getrapt”, riep ze.
Denise werd er bang van, vertelt ze bij RTL Tonight. "Als iemand met een felle stem zegt: ’kijk me aan’, dan kijk ik juist naar beneden, omdat ik dan angstig ben. Je bevriest”, zegt ze emotioneel. "Kijk, ik ben geen kind van twaalf. Als iemand zo tegen je doet, in plaats van een gesprek met je aan te gaan, dan kan je niet normaal communiceren. Maar ja, ik schrok ervan.”
Toen Denise moest vertrekken, kon ze nergens heen. "Ik sprak de taal niet, ik had geen geld en ik had een geheimhoudingsplicht. Niemand mocht weten dat ik uit huis was gezet, dus ik kon ook op social media geen oproep plaatsen voor een slaapplek.” De productie regelde uiteindelijk een hotel voor haar. "Daarna kon ik bij kennissen in een caravan terecht.”
Het maakte haar allemaal erg onzeker. Van alle stress viel ze ook nog 6 kilo af. Gelukkig is ze nu van haar schoonmoeder verlost. Eerder werd al bekend dat haar relatie met Mike over is en dat hij zelfs al een nieuwe liefde heeft.

