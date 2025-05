Europees Parlement stemt voor forse taks op Russische kunstmest

BRUSSEL (ANP/AFP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met hogere invoerheffingen op kunstmest uit Rusland en Belarus. Door de ingreep stijgen de importtarieven de komende jaren stapsgewijs tot het equivalent van 100 procent in 2028. Het moet ervoor zorgen dat Rusland en Belarus minder kunstmest kunnen verkopen in Europa en daardoor minder inkomsten hebben om de oorlog in Oekraïne mee te financieren, zegt parlementslid Inese Vaidere.

De hogere heffingen kregen eerder goedkeuring van de Europese Commissie en lidstaten. Maar Europese boeren waarschuwden dat ze voor hogere kosten kunnen zorgen in de landbouw. De agrarische belangenorganisatie Copa-Cogeca waarschuwde dat boeren niet het onbedoelde slachtoffer van de heffingen moeten worden.

De EU hoopt ook dat de importheffingen de Europese productie van kunstmest stimuleren. Daardoor vermindert de afhankelijkheid van Rusland voor deze belangrijke producten, is de redenering.