Vierdaagse: startbewijzen verkregen via tussenpersoon ongeldig

NIJMEGEN (ANP) - Startbewijzen voor de Nijmeegse Vierdaagse die via een tussenpersoon zijn verkregen, worden ongeldig verklaard. Reden hiervoor is het gebruik van ticketbots, software die startbewijzen claimt en doorverkoopt, meldt de organisatie van het wandelevenement.

De afgelopen weken kwamen meerdere meldingen binnen over deze bots. "Dit benadeelt deelnemers die via reguliere weg een ticket proberen te verkrijgen." Zo schreef NU.nl eerder over advertenties op Marktplaats waarin verkopers ticketgarantie boden door het gebruik van botsoftware.

Hoewel de organisatie van de Vierdaagse en de officiële ticketpartner Atleta al maatregelen hadden genomen, bleken deze ontoereikend. Daarom maken ze nu tickets die aantoonbaar via tussenpersonen van eigenaar zijn gewisseld, ongeldig. "We adviseren alle wandelaars die op zoek zijn naar een 4Daagse ticket geen gebruik te maken van diensten die aangeven als intermediair op te treden."