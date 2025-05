Europese beurzen kleuren rood na nieuwe tariefdreiging Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa zijn vrijdag flink lager geëindigd na de nieuwe tariefdreiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij schreef op zijn socialemediakanaal Truth Social een importheffing van 50 procent te adviseren voor goederen uit de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en de EU gaan namelijk "nergens heen", aldus de president.

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam sloot de handelsdag 1 procent lager op 917,39 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, zakte 0,3 procent tot 863,30 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,7 procent. Londen sloot 0,3 procent lager. De VS en het Verenigd Koninkrijk sloten eerder deze maand al een handelsovereenkomst.

De EU en de VS zijn nog in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden zijn verlaagd van 20 naar 10 procent. Trump schrijft verder in het bericht dat de EU is "opgericht met als belangrijkste doel misbruik te maken van de Verenigde Staten" op handelsgebied. Volgens hem is het heel moeilijk om zaken te doen met het landenblok. Trump wijst daarbij onder meer op "sterke handelsbarrières, belachelijke bedrijfsboetes en oneerlijke en onrechtvaardige rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven" van de EU.

Vrijwel alle fondsen in de AEX eindigden in het rood, behalve voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (plus 2 procent), informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 0,7 procent) en dataleverancier RELX (plus 0,4 procent). Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stonden tussen de sterkste dalers met minnen tot 3 procent.

ASR zakte 4,3 procent en stond daarmee onderin de hoofdgraadmeter. De verzekeraar werd door UBS van de kooplijst gehaald. ASR noteerde daarnaast ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Ook Heineken noteerde een min, van 2,6 procent. Dat gebeurde nadat de rechter had geoordeeld dat Jumbo niet kan worden verplicht om per direct weer alle bieren van de bierbrouwer in de schappen te zetten. De supermarktketen kocht bepaalde Heineken-bieren niet meer in door te hoge inkoopprijzen, waarna Heineken een kort geding startte.