Bemiddelaar Oman meldt einde overlegronde Iran en VS in Rome

ROME (ANP/AFP) - De nieuwe overlegronde tussen Iran en de Verenigde Staten over betere betrekkingen en de Iraanse nucleaire ambities is beëindigd. Dat heeft bemiddelaar Oman gemeld vanuit Rome. Iets eerder berichtte Iran al dat het hoofd van de Amerikaanse delegatie, de speciale gezant Steve Witkoff, het overleg in de Italiaanse hoofdstad had verlaten om een vliegtuig te halen. Het is niet bekend wat er is besproken of bereikt.

Sinds Donald Trump voor de tweede keer Amerikaans president is geworden, zijn de twee landen al vijf keer in overleg gegaan aan de hand van bemiddelaars.

Trump torpedeerde in zijn eerste ambtsperiode in 2018 een internationaal akkoord dat in 2015 met Iran was gesloten over beperking van het nucleaire programma en versoepeling van internationale sancties tegen Iran. Trump trok de VS uit het akkoord terug en verscherpte sancties. Vooral de VS en Israël beschuldigen Iran er al decennia van dat het kernwapens wil maken. Iran blijft dat ontkennen.