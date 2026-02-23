Europese beurzen onder druk door onzekerheid over heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aangekondigde importheffingen van president Donald Trump zorgden maandag voor een nieuwe domper op de Europese aandelenmarkten. Tegen het einde van de handelsdag kwam de beurshandel extra onder druk door verliezen op Wall Street.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,1 procent lager op 1016,45 punten. Vrijdag sloot de AEX 1 procent hoger door opluchting over de uitspraak van het Amerikaanse hof dat een groot deel van de tarieven van Trump onwettig was. Maar Trump kondigde daarop direct een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen en verhoogde dat tarief later naar 15 procent.

De MidKap verloor 0,3 procent op 1018,64 punten, mede door een verdere koersdaling van Arcadis (min 5,1 procent). De Duitse investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel flink terug na de tegenvallende resultaten van het advies- en ingenieursbureau van afgelopen week. Toen werd Arcadis al fors lager gezet door beleggers.

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent.