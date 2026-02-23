ECONOMIE
Nog geen oplossing in zicht voor veto Hongarije tegen lening Kyiv

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 17:47
BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse blokkade tegen een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland en een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne drijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas welhaast tot wanhoop. En met haar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die maandag in Brussel vergaderden. De Europese Commissie werkt hard aan een oplossing, vertellen EU-bronnen, maar het is niet zeker of die er snel komt.
Het traineren van sanctiepakketten "hebben we al vaker gezien", zei Kallas na afloop van de vergadering. Het intrekken van een eerdere Hongaarse toezegging niet, en dat maakt de EU-ministers woedend.
De lening is het meest urgent, want Oekraïne heeft het geld op 1 april nodig. Wachten op een machtswisseling in Hongarije, dat op 12 april naar de stembus gaat, kan volgens EU-bronnen niet.
Kallas betreurt het dat het niet is gelukt om de Hongaren alsnog mee te krijgen, zei ze. Ze had met nieuwe sancties en een definitief akkoord over de lening aan Oekraïne een krachtig signaal willen geven "dat we Oekraïne blijven helpen".
