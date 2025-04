Europese beurzen sluiten lager in afwachting van tarieven Trump

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag met verliezen gesloten in afwachting van nieuwe importheffingen van Donald Trump. De Amerikaanse president maakt naar verwachting later op de dag bekend met welke tarieven de Verenigde Staten precies komen. Verspreid over de wereld wordt voor economische impact gevreesd, zeker ook omdat andere overheden vergeldingsmaatregelen lijken voor te bereiden.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam sloot 0,4 procent lager op 901,52 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte 0,3 procent naar 849,69 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,7 procent.

De Europese Unie bereidt naar verluidt een pakket noodmaatregelen voor om delen van haar economie te ondersteunen die het hardst getroffen kunnen worden door de Amerikaanse tarieven. Maar de precieze reactie van Brussel hangt af van wat Trump exact bekendmaakt, hebben ingewijden tegen financieel persbureau Bloomberg gezegd.