Tuvalu verdwijnt onder water: een derde van de bevolking wil klimaatvisum van Australië

Het is uniek in zijn soort: het klimaatvisum dat Australië jaarlijks aan 280 mensen uit Tuvalu aanbiedt, die bedreigd worden door klimaatverandering. De inwoners van de bedreigde eilandengroep hebben zich er massaal voor aangemeld.

Tuvalu ligt tussen Hawaï en Australië in de Stille Oceaan. Het bestaat uit negen eilanden van samen 26 vierkante kilometer. De verwachting is dat Tuvalu nog deze eeuw onder water verdwijnt. Volgens voorspellingen van NASA overspoelen de getijden al tegen 2050 de helft van het eiland Funafuti, waar 60 procent van de bevolking woont. Nu al zijn twee van de negen eilanden praktisch verdwenen in zee.

Heleen Ekker, klimaatspecialist bij RTL Nieuws, vertelt: "De eilandengroep ligt maar net boven de zeespiegel. Op veel plekken steekt het land maar iets meer dan een meter boven zeeniveau uit en nergens meer dan vijf meter. Het land is daardoor een van de meest bedreigde landen ter wereld, als gevolg van klimaatverandering. Net als bijvoorbeeld de Malediven."

Smeltende ijskappen

Hoogleraar zeespiegelverandering Roderik van de Wal noemt bij RTL Nieuws meerdere factoren die een rol spelen. "Ten eerste is de zeespiegelstijging hier in de toekomst groter dan op andere plaatsen. Dit komt doordat de ijskappen er ver vandaan smelten, hoe verder de ijskap, hoe sterker de zeespiegelstijging als gevolg daarvan stijgt. Dat heeft te maken met het zwaartekrachteffect."

"Ten tweede zijn de Tuvaluaanse eilanden niet gewend aan variatie in de zeespiegel", zegt Van de Wal. "Wij zijn dat in Nederland wel heel goed, dit komt door de vele stormen. Ons systeem is daarop ingericht. Landen zoals Tuvalu, waar weinig variatie in zeespiegel voorkomt, ervaren sneller toenemende overstromingsrisico’s."

En het land heeft maar 11.000 inwoners. "Er wonen zo weinig mensen dat het economisch gezien al snel te duur wordt om goede bescherming te bieden. Het aanleggen van dijken is bijvoorbeeld ontzettend kostbaar."

Nu al zijn er veel problemen op Tuvalu door klimaatverandering. "Op momenten dat het stormt of bij hevige regenval, wordt het leven al steeds moeilijker, want het water loopt dan soms al door de straten. Daarnaast heeft het land te kampen met verzilting, het binnendringen van zout water in de bodem, waardoor gewassen minder goed groeien. Ook het winnen van drinkwater wordt daardoor ingewikkelder", aldus Ekker.