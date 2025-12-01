ECONOMIE
Europese beurzen sluiten lager na daling bitcoin, AEX wel hoger

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 17:48
anp011225152 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa zijn maandag overwegend lager gesloten. De dalende prijs van cryptomunten als de bitcoin en een mogelijke renteverhoging door de Bank of Japan drukten de stemming. De AEX-index eindigde wel met een plus.
De prijs van de bitcoin zakte maandag tot onder de 86.000 dollar, het laagste niveau sinds april. De daling viel samen met een uitverkoop van andere risicovolle beleggingen door zorgen over de hoge waarderingen van AI-bedrijven. Dat zorgde voor een afname van de algehele risicobereidheid bij beleggers. Daarnaast gaf gouverneur Kazuo Ueda van de Japanse centrale bank zijn duidelijkste hint tot nu toe op een mogelijke renteverhoging in december.
De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 947,64 punten. De MidKap eindigde 0,6 procent lager op 908,36 punten. Op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen waren minnen tot 1 procent.
