FNV hekelt langere beslistermijn UWV voor WIA-beoordelingen

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 17:41
anp011225151 1
DEN HAAG (ANP) - FNV heeft "geen goed woord over" voor het besluit dat het UWV langer mag doen over WIA-beoordelingen. De verwachting is dat de uitvoeringsinstantie hiermee minder boetes hoeft te betalen aan cliënten die te lang op een beoordeling moeten wachten. Volgens de vakbond wordt met dit besluit de rekening van de lange wachttijden neergelegd bij mensen die ziek zijn.
"Het is de omgekeerde wereld. Mensen die in de WIA terechtkomen zijn ziek en ze horen zo snel mogelijk te weten waar ze aan toe zijn. Dat het UWV dat niet haalt, leidt nu al vaak tot extreem verdrietige situaties met vaak dramatische financiële gevolgen", aldus FNV.
Maandag werd bekend dat de uitkeringsinstantie de beslistermijn voor WIA-beoordelingen en herbeoordelingen tijdelijk verlengt met ingang van het nieuwe jaar van acht naar zestien weken. Het lukt de organisatie al langere tijd niet om mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn binnen de gestelde termijn duidelijkheid te geven.
