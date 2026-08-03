Europese beurzen winnen dankzij lagere olieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De meeste Europese beurzen zijn maandag met duidelijke winsten gesloten door de gedaalde olieprijzen. Aanleiding hiervoor is de hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaan de onderhandelingen met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag van start, nadat hij afgelopen weekend besloot af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om zo te proberen tot een akkoord te komen.

De AEX-index bleef enigszins achter met een plus van 0,3 procent tot 1102,22 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 1108,06 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5 procent, Londen verloor 0,2 procent.

Betalingsbedrijf Adyen was met een plus van 3,6 procent de koploper in de AEX, de hoofdgraadmeter aan het Amsterdamse Damrak. Oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een verlies van ruim 1 procent door de lagere olieprijs. Brentolie werd maandag 4 procent goedkoper, tot 84 dollar per vat.

Shell won ondanks de lagere olieprijs 0,2 procent. Het olie- en gasconcern kondigde aan zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land, zoals wind- en zonneparken, aan het Franse TotalEnergies te verkopen. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

In de MidKap profiteerde Air France-KLM (plus 3,6 procent) van de lagere brandstofprijzen. Corbion klom 3,6 procent. Zakenbank Oddo BHF verhoogde het advies voor het speciaalchemieconcern naar kopen.

UMG daalde 0,6 procent. Het muziekconcern raakte vrijdag al ruim een kwart aan beurswaarde kwijt na slecht ontvangen resultaten.

PostNL steeg ruim 5 procent na goed ontvangen resultaten. Het postbedrijf bezorgde in de eerste jaarhelft minder pakketjes, door de zwakke consumentenbestedingen en de eerste effecten van de invoering van strengere Europese regels voor pakketjes van buiten de EU. De totale opbrengsten bleven wel stabiel.

In Londen zakte AstraZeneca 9 procent, het grootste verlies van het bedrijf op een dag sinds maart 2020. Het Britse farmacieconcern voert volgens zakenkrant FT gesprekken met de Amerikaanse rivaal Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie.