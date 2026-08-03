Haugset verovert gele leiderstrui na winst derde etappe in Tour

POLIGNY (ANP) - De Noorse Sigrid Ytterhus Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en neemt de gele trui over van Lorena Wiebes. De 27-jarige renster van Uno-X Mobility kwam in het Franse Poligny alleen over de streep. De Belgische Lotte Kopecky volgde op de tweede plaats. Marianne Vos won de sprint van het peloton en eindigde als derde.

Haugset beleefde het hoogtepunt uit haar carrière. Ze werd beloond voor een lange vluchtpoging van 85 kilometer. De kampioene van Noorwegen won voor de eerste keer een etappe in de Tour de France Femmes en rijdt dinsdag voor het eerst aan de leiding van de grootste wielerkoers.

Wiebes raakte in de derde etappe haar gele trui kwijt. Ze moest al vroeg lossen en zag de hoop om de leiding in het klassement te behouden vervliegen. Nadat er verschillende kopgroepjes ontstonden, die steeds weer werden ingehaald, slaagde Haugset op 85 kilometer voor de finish erin alleen weg te rijden. Kopecky probeerde met nog 75 kilometer te gaan naar haar toe te rijden. Ze kwam tot 10 seconden van Haugset, maar viel in het zicht van de finish verder terug. Haugset ging in haar eentje juichend over de streep in Poligny en hield Kopecky op 1 minuut en 24 seconden. Vos eindigde op 2 minuten en 48 seconden van de Noorse.

Derde etappe

De derde etappe kende een aantal flinke beklimmingen, met de Col de la Faucille aan het begin als zwaartepunt van de rit over 156 kilometer. Vervolgens moesten de rensters de Côte de la Lajoux en de Col de la Savine bedwingen, voordat ze de Côte de Chaux-Champagny op zo'n 25 kilometer van de aankomst tegemoetgingen.

Puck Pieterse veroverde tijdens de eerste drie beklimmingen genoeg punten om de bolletjestrui te mogen dragen.