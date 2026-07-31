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Europese Commissie akkoord met miljardenovername gamesbedrijf EA

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 17:10
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BRUSSEL (ANP/RTR/BELGA) - De Europese Commissie is akkoord met de miljardenovername van computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims. Een groep investeerders onder leiding van het Saudische staatsfonds PIF telde vorig jaar 55 miljard euro neer om EA in te lijven en van de aandelenbeurs in New York te halen.
Het was nog wachten op een laatste goedkeuring uit Brussel. De commissie liet vorige week al weten geen mededingingsbezwaren te zien. Maar omdat PIF als staatsbedrijf de controle verwerft, was ook nog een goedkeuring nodig rond buitenlandse subsidies. Die procedure is bedoeld om oneerlijke concurrentie op de Europese markt te voorkomen.
Electronic Arts heeft laten weten dat het nu alle benodigde goedkeuringen binnen heeft en verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saudische plannen om het land een wereldwijd centrum voor games en sport te maken. Dat moet Saudi-Arabië helpen om economisch minder afhankelijk te zijn van inkomsten uit oliewinning.
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