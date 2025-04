Europese Commissie bezorgd over kelderende beurzen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is bezorgd over de kelderende beurzen die een reactie zijn op de wereldwijde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we niet willen dat de markten en aandelen kelderen", zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. "Het is niet in het belang van de algehele economie, ook niet van de Europese economie."

Trump legt de Europese Unie een importheffing van 20 procent op, zo maakte hij vorige week bekend. Dat is veel hoger dan werd verwacht. Maandag overleggen de handelsministers van de EU over eventuele tegenmaatregelen.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft telefonisch overleg gehad met vertegenwoordigers van de Europese staal- en auto-industrie. In maart voerden de VS een importheffing van 25 procent in op staal en aluminium. De heffingen die Trump vorige week bekendmaakte, treffen ook de auto-industrie.