Milieuclub bezorgd: zeer giftige stoffen te koop voor tuinen

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen zeer giftige stoffen kopen om insecten te bestrijden in huis en tuin, ziet milieuorganisatie Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) in een onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. "De insecticiden die online of bij tuincentra te koop worden aangeboden zijn regelmatig geclassificeerd als hormoonverstorend, neurotoxisch of vallen zelfs onder de PFAS-pesticiden."

Neurotoxisch houdt in dat een middel schadelijk kan zijn voor het zenuwstelsel. Bij hormoonverstorende stoffen kan het evenwicht in het hormoonsysteem worden verstoord. Er is nog veel onbekend over wat voor gevolgen dit precies heeft voor mensen. Bij veel bestrijdingsmiddelen wordt niet alleen het insect gedood waar het middel voor bedoeld was, maar alle insecten die ermee in aanraking komen.

De milieuclub ziet dat het voor burgers lastig is om te weten welke insecticiden voor mens en natuur het schadelijkst zijn. PAN-NL heeft daarom een 'zwarte lijst' opgesteld met de giftige stoffen die te schadelijk zouden zijn om aan particulieren aan te bieden. Het gaat onder meer om deltamethrin, flupyradifurone, imidacloprid en tetramethrin. In totaal staan er tien insecticiden op.