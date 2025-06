Europese Commissie wil eind 2027 stoppen met invoer Russisch gas

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie stopt per eind 2027 met de invoer van Russische olie en gas, als het aan de Europese Commissie ligt. EU-lidstaten mogen vanaf januari 2026 geen nieuwe contracten voor Russische olie en gas sluiten. Kortlopende contracten moeten uiterlijk juni 2026 worden ontbonden. De Commissie heeft daartoe dinsdag een wetsvoorstel ingediend.

Landen die geen toegang hebben tot zee en langlopende contracten hebben voor gas dat via pijpleidingen wordt geleverd, mogen die contracten tot eind 2027 houden. Ook alle andere langlopende contracten moeten eind 2027 worden beëindigd.

De resterende Russische gasvolumes kunnen zonder significante economische gevolgen of risico's voor de voorzieningszekerheid worden afgebouwd, meent de Commissie. Er zijn volgens haar voldoende alternatieve leveranciers op de wereldwijde gasmarkt, een goed onderling verbonden EU-gasmarkt en voldoende importmogelijkheden in de EU.

'Einde aan tijdperk'

Met deze geleidelijke afbouw wordt de EU stapsgewijs onafhankelijk van Russische fossiele brandstoffen.

"Rusland heeft herhaaldelijk geprobeerd ons te chanteren door zijn energievoorziening als wapen in te zetten. We hebben duidelijke stappen ondernomen om de kraan dicht te draaien en voorgoed een einde te maken aan het tijdperk van Russische fossiele brandstoffen in Europa", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Geen veto

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog een besluit nemen. Hongarije en Slowakije zijn tegen. Zij kunnen geen veto uitspreken. Goedkeuring door een gekwalificeerde meerderheid is voldoende. Dat betekent dat 20 van de 27 lidstaten moeten instemmen.

Hongarije en Slowakije zijn dan verplicht de wet in te voeren. Als dat niet gebeurt, volgen juridische stappen.