Inspecties eisen betere hulp jongeren door Schrikker Stichting

UTRECHT (ANP) - De William Schrikker Stichting moet zorgen dat jongeren betere hulp krijgen wanneer ze in de jeugdbescherming terechtkomen. Die zorg is nu niet in orde, constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV). Ze leggen de schuld daarvoor niet bij de stichting, maar bij gemeenten en bij het personeelstekort in de sector. Daarom krijgt de instelling geen straf.

De William Schrikker Stichting was onder meer betrokken bij de hulp voor het ernstig mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen. De inspecties constateerden eerder dat de zorg aan het meisje "langdurig en veelvuldig tekortschoot".