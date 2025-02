Europese Commissie wil grotere EU-begroting

BRUSSEL (ANP) - De EU-begroting moet groter en daarvoor zijn nieuwe eigen middelen nodig, stelt de Europese Commissie in haar woensdag gepresenteerde plan om tot een nieuwe meerjarenbegroting te komen. In dat plan staan geen concrete voorstellen om die nieuwe eigen middelen aan te boren, maar het meest voor de hand liggend is een hogere bijdrage van de lidstaten aan de EU. Daar is Nederland fel op tegen.

Het kabinet-Schoof wil juist minder aan de EU afdragen. Dat is geen optie, zegt de Europese Commissie. De EU heeft meer eigen geld nodig om de leningen af te lossen die ze aanging om economische hulp aan de lidstaten te geven tijdens en na de coronacrisis, zegt de Europese Commissie. Daarnaast is er volgens haar meer geld nodig voor bijvoorbeeld investeringen in gezamenlijke defensie en het concurrerender maken van Europa.

Ook het aangaan van gezamenlijke schulden om te kunnen investeren, ziet Nederland niet zitten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eurobonds. Daarover wordt in Brussel steeds vaker gepraat.

Wat de omvang van de EU-begroting vanaf 2028 moet zijn, meldt de Commissie niet. Nu gaat er jaarlijks ruim 121 miljard euro in om.