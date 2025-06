Europese Commissie wil nieuwe regels tegen greenwashing schrappen

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie is van plan om nieuwe regels tegen greenwashing te schrappen. Dit meldt de Europese Commissie nadat conservatieve politici kritiek hadden geuit op de regels. Die zouden volgens hen te belastend zijn voor bedrijven.

Greenwashing houdt in dat een bedrijf duurzamer beweert te zijn dan het in werkelijkheid is. De regels moeten bedrijven verplichten om hun groene beweringen te onderbouwen met harde feiten en daarvoor bewijsmateriaal te leveren. Het bewijs moet dan worden goedgekeurd door onafhankelijke controleurs. Anders kunnen ze een boete krijgen.

Vorig jaar was al besloten om door te gaan met de regels. Maar de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de grootste partij in het Europees Parlement, dringt nu aan op het terugdraaien van EU-beleid rond duurzaamheid.