Systeem voor claim vergoeding reiskosten NS nog steeds plat

UTRECHT (ANP) - De problemen met het systeem voor het aanvragen van schadevergoeding van de NS zijn nog niet verholpen. De vervoerder hoopte dat die voor het weekend opgelost zouden zijn, maar volgens een NS-woordvoerder is er iets nog niet goed. De hoop is nu dat het systeem maandag weer in gebruik kan worden genomen.

De afgelopen tijd waren er verschillende stakingen bij de NS, waardoor geen of minder NS-treinen reden. Vorige week woensdag werd bekend dat op dat moment tienduizenden mensen bij de NS een declaratie hadden ingediend voor een vergoeding van hun reiskosten die ze door de stakingen hadden moeten maken.

Sinds eind vorige week werkt het formulier dat moet worden ingevoerd om een claim in te dienen niet meer. Een NS-woordvoerder zei toen dat ze heel veel aanvragen kregen en dat ze het sterke vermoeden hadden dat ook bots aan het werk waren die veel aanvragen tegelijk deden.

Reizigers kunnen tot drie maanden na de dag van de reis compensatie aanvragen, zei de woordvoerder ook.