Armeense premier spreekt van 'historische' ontmoeting met Erdogan

ISTANBUL (ANP/AFP) - De Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft tijdens een zeldzaam bezoek aan Turkije met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gesproken over het verbeteren van de betrekkingen. Volgens Armenië was het een "historische" ontmoeting tussen de leiders van de twee buurlanden, die historisch een zeer moeizame relatie hebben.

Volgens Pasjinjan heeft hij een "diepgaand" gesprek van een uur gevoerd met Erdogan. Ze hebben het gehad over de banden tussen hun landen, maar ook over de ontwikkelingen in de regio. Erdogan heeft de Armeense premier bijvoorbeeld verteld dat hij het vredesproces tussen Armenië en Azerbeidzjan steunt.

Armenië en Turkije hebben officieel geen diplomatieke betrekkingen en sinds de jaren negentig is de grens tussen de landen gesloten. De moeizame relatie gaat al terug tot de massamoord op en gedwongen deportaties van Armeniërs begin twintigste eeuw. Dat staat bekend als de Armeense Genocide, maar Turkije verwerpt die term.