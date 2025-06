Europese gasprijs omhoog na Amerikaanse aanvallen op Iran

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs ging maandag verder omhoog, net als de olieprijzen, door de Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten van afgelopen weekend. Op de gasmarkt wordt nu vooral gewacht op de Iraanse reactie op die luchtaanvallen.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs naar 41,60 euro per megawattuur. Eind april kostte gas nog ongeveer 32 euro per megawattuur. Dat was de laagste prijs sinds september vorig jaar.

Iran heeft gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten voor de scheepvaart. Via die strategische zeestraat wordt veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Golfstaten vervoerd door tankers, onder meer naar Europa. Iran zou die tankers onder vuur kunnen nemen of kunnen tegenhouden. Volgens zakenbank Goldman Sachs zou in dat geval de gasprijs kunnen stijgen naar meer dan 70 euro. En als die verstoringen veel langer aanhouden zou de prijs zelfs naar 100 euro kunnen gaan, aldus Goldman Sachs.

Europa haalt ook veel lng uit de Verenigde Staten. Noorwegen is via gaspijpleidingen eveneens een belangrijke leverancier van Europees gas. Europa is de komende tijd bezig de gasvoorraden weer aan te vullen voor de winterperiode.