Voormalig Jumbo-topman Van Eerd ontkent ook bij begin rechtszaak

GRONINGEN (ANP) - Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd ontkent ook bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak alle beschuldigingen van omkoping en witwassen tegen hem. "Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik ben helemaal niet omgekocht", zei Van Eerd in een eerste reactie tegen de rechter in een volle rechtszaal in Groningen.

Van Eerd werd in september 2022 opgepakt in een onderzoek naar witwassen. Daarin staat hij de komende dagen terecht in Groningen, samen met hoofdverdachte Theo E. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het tweetal ervan crimineel geld te hebben witgewassen via sponsorcontracten van Jumbo met de motorsportteams van E. Daarbij zou E. Van Eerd hebben omgekocht.

Van Eerd heeft altijd ontkend, al zweeg hij in het openbaar vooral. Vlak na zijn arrestatie trad hij terug als topman van supermarktketen Jumbo.

Ook E. ontkende bij het begin van de rechtszaak Van Eerd te hebben omgekocht. "Ik denk dat Van Eerd niet om te kopen is."