Prachtige beelden: Meneer Mand krijgt vette cheque van Maxim Hartman: ‘Smartengeld namens het Nederlandse volk’

Dertien jaar na het legendarische interview krijgt de 83-jarige antiquair Ben Strik een cheque van bijna 11.000 euro overhandigd door tv-maker Maxim Hartman. In zijn Deventerse antiekzaak laat de 'mand-meneer' nog één keer zijn bijzondere mandje zien.

Het tv-fragment ging een eigen leven leiden. Wat begon als een komisch moment in een televisieprogramma, groeide uit tot een van de bekendste internetmemes van Nederland. Maar voor Strik had die roem ook een keerzijde. Nog dagelijks wordt hij eraan herinnerd en roepen mensen hem na. Nu, dertien jaar later, heeft Hartman, de aanstichter van dit alles, hem een vette cheque overhandigd; ingezameld via crowdfunding als 'smartengeld'.

Mand!

In 2011 maakte Maxim Hartman een item waarin hij Ben Strik vroeg een antiek mandje te omschrijven. Strik deed dat met uitgebreid en vol passie, maar dat bleek niet het format van het programma. Maxim kapte het verhaal abrupt af en vroeg herhaaldelijk of het ook “korter” kon. Uiteindelijk bleef er maar één woord over: “Mand!”

Dat ene woord werd een fenomeen. “Mand” groeide uit tot internetmeme, wordt nog steeds uit volle borst geroepen op schoolpleinen en haalde het zelfs tot in de Tweede Kamer. Hoewel het fragment bij het grote publiek op de lachspieren werkte, was het voor Strik al lang geen lolletje meer. In interviews gaf hij eerder aan dat hij het filmpje als kwetsend had ervaren, en dat hij het liefst wilde dat het niet meer werd vertoond.

Smartengeld

Daarom startte Hartman eerder dit jaar een crowdfundingactie. “Ik wil het goedmaken met Ben. We hebben hem met z’n allen uitgemolken. Tijd om iets terug te doen”, aldus Rembo. Zijn doel was om twee miljoen euro op te halen als ‘herstelbetaling’ aan Strik. Dat bedrag bleek te ambitieus, maar uiteindelijk waren er toch zo'n 1400 gulle gevers bereid om in totaal 10.836 euro te doneren.

In een video op Instagram is te zien hoe Hartman de cheque persoonlijk overhandigt aan Ben Strik in zijn antiekzaak aan de Walstraat in Deventer. Daarbij spreekt hij plechtig: “Ik zie het als smartengeld voor het leed dat u is aangedaan en een herstelbetaling namens het Nederlandse volk en mij wegens het uitmelken van u als persoon.”

Niet te koop

Strik reageert zichtbaar aangedaan. Hij zegt het geld onder andere te gaan besteden aan een luxe cruise, pakt het originele mandje er nog maar eens bij en vertelt dat hij het nooit ofte nimmer zal verkopen.

Bekijk hieronder het nieuwe interview en de uitreiking van de cheque op het Instagram-kanaal van Maxim Hartman: