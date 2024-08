Europese gasvoorraden zitten bijna vol

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De gasvoorraden in Europa zitten al bijna vol. Volgens de laatste gegevens van branchegroep Gas Infrastructure Europe bereikten de gasreserves in de regio 90 procent van hun opslagcapaciteit op 19 augustus. Europa loopt daarmee ruimschoots voor op zijn doelstelling. De Europese Unie streefde ernaar om dat opslagniveau op 1 november te bereiken.

De hoge voorraden helpen om de ​​recente sterke stijging van de gasprijs te beperken. Eerder deze maand werd gas nog flink duurder door zorgen over mogelijke verstoringen van de aanvoer van Russisch gas, dat via Oekraïne nog steeds aan Europa wordt geleverd. De gasprijs liep daardoor op tot het hoogste niveau sinds begin december vorig jaar.

De prijs van gas voor levering in september schommelde woensdagochtend op de Amsterdamse gasbeurs rond 38 euro per megawattuur. Dat is ongeveer het laagste niveau in twee weken tijd. Eerder deze maand bedroeg de prijs voor de brandstof nog ruim 40 euro. Dinsdag werd gas 4,7 procent goedkoper. Dat was de grootste prijsdaling sinds juni.