Waarom alcohol en hitte geen goede mix zijn

Wat is er fijner dan na een rondje winkelen, een strandwandeling of tenniswedstrijd voldaan op het terras neer te ploffen, en een mooi biertje of cocktail te bestellen. Maar als het zo heet is als de afgelopen tijd, dan kan dit je flink opbreken. Dit is waarom.

Risico op uitdroging

Alcohol werkt als een diureticum, wat betekent dat het je nieren stimuleert om meer vocht uit te scheiden via urine. Dit verhoogt de kans op uitdroging, vooral tijdens warme dagen wanneer je lichaam al meer vocht verliest door zweten.

Verminderd vermogen om te zweten

Alcohol verwijdt de bloedvaten in je huid, wat tijdelijk een warm gevoel geeft. Dit kan het natuurlijke afkoelingsproces van je lichaam verstoren door het vermogen om te zweten te verminderen. Zweten is essentieel om je lichaamstemperatuur te reguleren bij hoge temperaturen.

Groter risico op hitte-uitputting

Door de uitdroging en verminderde zweetproductie wordt het moeilijker om je lichaamstemperatuur onder controle te houden. Dit kan leiden tot hitte-uitputting of zelfs een hitteberoerte, wat ernstige medische gevolgen kan hebben.

Verstoorde perceptie van warmte

Alcohol verdooft je zintuigen, waardoor je minder snel merkt dat je oververhit raakt. Hierdoor ben je minder geneigd om actie te ondernemen, zoals water drinken of in de schaduw gaan zitten.

Meer kans op ongelukken

Alcohol beïnvloedt je coördinatie en beoordelingsvermogen, wat extra tot uiting komt bij hitte. Dit verhoogt de kans op ongevallen, vooral tijdens activiteiten zoals zwemmen of aan het verkeer deelnemen.