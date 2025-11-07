Europese luchtvaartmaatschappijen passen duurzaamheidsclaims aan

BRUSSEL (ANP) - Ruim twintig Europese luchtvaartmaatschappijen hebben duurzaamheidsclaims aangepast na gesprekken met de Europese Commissie en Europese toezichthouders. Volgens de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere consumententoezichthouders waren bepaalde claims rondom het compenseren van CO2-uitstoot van een vlucht misleidend.

In totaal hebben 21 luchtvaartmaatschappijen toegezegd niet langer te beweren dat de CO2-uitstoot van een specifieke vlucht geneutraliseerd, gecompenseerd of direct verminderd kan worden door te investeren in klimaatprojecten of door extra te betalen voor alternatieve brandstoffen. Onder meer KLM, Transavia, Ryanair, easyJet en Wizz Air werden hierop aangesproken.

"Het is belangrijk dat consumenten niet misleid worden door duurzaamheidsclaims", zegt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos. "Claims die bijvoorbeeld de indruk wekken dat de negatieve effecten van de CO2-uitstoot van een vlucht volledig kunnen worden gecompenseerd of gewist door CO2-compensatieprojecten zijn niet toegestaan. Het is ook goed dat de luchtvaartbranche dit zelf inziet en stopt met het gebruik van deze misleidende claims."

Berekening en vergelijking CO2-uitstoot onderbouwen

Andere toezeggingen gaan bijvoorbeeld over het gebruik van de term 'sustainable aviation fuels' (SAF) en het gebruik van absolute claims als 'duurzaam'. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen de berekening en vergelijking van de CO2-uitstoot van een vlucht duidelijk weergeven en onderbouwen, vinden de toezichthouders.

De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben de aanpassingen doorgevoerd. EasyJet, maatschappijen van luchtvaartgroep Lufthansa en de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS hebben op bepaalde punten slechts gedeeltelijk voldaan aan de wensen van de toezichthouders.