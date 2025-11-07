Minister zwijgt over mogelijke uitruil met China in zaak-Nexperia

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) wil niet zeggen wat China terugkrijgt in ruil voor het hervatten van de levering van Nexperia-chips naar bijvoorbeeld autofabrieken in Europa. De gesprekken daarover met de Chinese overheid zijn vertrouwelijk, zei de VVD-bewindsman vrijdag rond de ministerraad.

Karremans legde het in Nijmegen gevestigde Nexperia eerder dit jaar tijdelijk beperkingen op om te voorkomen dat via het Chinese moederbedrijf Wingtech technologische kennis weglekt naar China. Vrijwel gelijktijdig schorste de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese topman van Nexperia. Als antwoord verbood Beijing de export van chips door Nexperia, dat een grote fabriek heeft in China.

Sindsdien overlegt Karremans met de Chinese overheid over een oplossing. De minister sprak donderdagavond de verwachting uit dat de export snel wordt hervat. Volgens persbureau Bloomberg zou de minister in ruil daarvoor bereid zijn de eerder opgelegde beperkingen op te schorten. Op dat bericht wilde Karremans niet ingaan. Wel verklaarde hij zich bereid "de acties aan mijn zijde te nemen die nodig zijn om tot een oplossing te komen".

'Kennis dreigde te verdwijnen'

Karremans greep naar eigen zeggen in bij Nexperia omdat "een bestuurder het bedrijf heimelijk aan het leegtrekken was". Daarmee dreigden "kennis, kunde en capaciteit" voor de productie van alledaagse chips uit Nederland en Europa te verdwijnen, met een nog sterkere afhankelijkheid van China tot gevolg.

Door dat te verhinderen heeft Nederland niet de controle over het bedrijf overgenomen, benadrukte Karremans. Het stoort hem dat dit beeld is ontstaan, ook omdat dat "schadelijk" is voor het vestigingsklimaat. De maatregel zorgde er volgens hem juist voor dat Nexperia door kon gaan met produceren.