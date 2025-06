Eurostar wil Londen per trein verbinden met Frankfurt en Genève

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Eurostar wil twee nieuwe directe treinverbindingen lanceren, tussen Londen en Frankfurt en Londen en Genève. De treinen moeten het volgende decennium gaan rijden, is het plan. Volgens het treinbedrijf zouden deze reizen elk ongeveer vijf uur duren.

Als onderdeel van de plannen wil Eurostar ongeveer 2 miljard euro investeren in de uitbreiding van de treinvloot met zo'n 30 procent. Eurostar is op dit moment actief in vijf landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De populairste route is Londen-Parijs, met vorig jaar ruim 280.000 passagiers.

De plannen komen op een moment dat andere bedrijven de concurrentiestrijd willen aangaan met Eurostar. Onder meer Virgin Group van de Britse miljardair Richard Branson en de nationale spoorwegmaatschappij van Italië, FS Italiane Group, willen diensten aanbieden tussen Londen en Parijs.