President Xi: China en Zuid-Korea samen voor vrije wereldhandel

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - China en Zuid-Korea moeten samen optrekken bij het beschermen van de vrije wereldhandel. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een telefoongesprek met de nieuwe Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung. Het was het eerste gesprek van Xi met Lee, die vorige week de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea won.

Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua drong Xi er bij Lee op aan dat Beijing en Seoul "samen meer zekerheid moeten injecteren in regionale en internationale situaties" en dat de "strategische samenwerking naar een hoger niveau" moet worden getild. Xi zei ook dat samenwerking belangrijk is om vrije handel te waarborgen.

China en Zuid-Korea worden geraakt door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De twee landen zijn grote exporteurs en dus gevoelig voor verstoringen van de wereldhandel.