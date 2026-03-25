Experts: oorlog in het Midden-Oosten verhoogt concurrentie om lng

HAMBURG (ANP/DPA) - Energiedeskundigen verwachten dat de oorlog in het Midden-Oosten de concurrentie tussen Azië en Europa om kortetermijnleveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verder aanwakkert. Ongeveer 20 procent van de wereldwijde leveringen van lng, veelal bestemd voor Azië, passeert normaal gesproken door de Straat van Hormuz. Deze belangrijke zeestraat is door Iran geblokkeerd.

"Het is belangrijk dat we in deze situatie concurrerend genoeg blijven om in ieder geval onze opslagfaciliteiten voldoende te vullen en voldoende gasvoorziening voor Europa tijdens de winter veilig te stellen", zegt gasexpert Sebastian Gulbis van het Duitse adviesbureau Enervis.

Gasunie riep de regering woensdag opnieuw op om een strategische noodvoorraad voor gas op te bouwen. Volgens de gasnetbeheerder is Nederland onvoldoende voorbereid op grote gastekorten.