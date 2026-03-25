Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

Een bord pasta, een dak boven je hoofd en nul verplichtingen. Voor een 31-jarige Italiaan was het jarenlang de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn moeder er genoeg van had. De vrouw uit Ravenna stapte naar de rechter en kreeg gelijk: haar volwassen zoon moet vóór 30 juni het huis uit zijn.

De man woonde al zijn hele leven bij zijn moeder en teerde volledig op haar zak. Geen bijdrage aan boodschappen, geen euro voor energie en geen enkele poging om het huishouden draaiende te houden. Volgens zijn moeder werd de situatie “onhoudbaar”.

Werkloos

Er knapte iets bij moederlief toen hij ook nog zijn baan opzegde. Als ober verdiende hij maandelijks tussen de 1300 en 1400 euro. Geen vetpot, maar wel een stabiel inkomen. Toch besloot hij ermee te stoppen.

Vervolgens had hij totaal geen haast met het zoeken naar een nieuwe baan. Sterker nog: hij ging ervan uit dat zijn moeder hem gewoon zou blijven onderhouden.

Zoon laat zich niet zien

Tijdens de rechtszaak liet de man zich geen enkele keer zien. Hij hield geen verweer. De rechter moest het doen met het verhaal van de moeder en dat bleek overtuigend genoeg.

In de uitspraak wordt een duidelijke grens getrokken: ouders zijn niet verplicht om hun volwassen kinderen eindeloos financieel te ondersteunen. Zeker niet als die prima in staat zijn om te werken.

Op 31-jarige leeftijd mag je volgens de rechtbank verwachten dat iemand zijn eigen leven op orde heeft of daar in elk geval serieus werk van maakt.

Dure les

De gevolgen zijn flink voor de luie zoon. Hij krijgt drie maanden om een andere woonplek te vinden. Lukt dat niet, dan heeft hij een probleem. En alsof dat nog niet genoeg is, moet hij ook ruim 3500 euro aan proceskosten ophoesten.

Mocht hij in de toekomst toch financiële hulp nodig hebben, dan kan hij alleen nog rekenen op een beperkte bijdrage van zijn moeder. De tijd van gratis kost en inwoning is definitief voorbij.

Gevoelige snaar

De zaak zorgt voor flink wat discussie in Italië. Want hoe uitzonderlijk is deze situatie eigenlijk? Volgens cijfers woont ongeveer de helft van de Italianen tussen de 25 en 34 jaar nog thuis . Bij twintigers ligt dat percentage nog veel hoger. Maar dat heeft lang niet altijd met luiheid te maken.

Lage lonen, onzekere banen en torenhoge huurprijzen maken het voor veel jongeren lastig om zelfstandig te wonen.

Einde van ‘mamma zorgt wel’

Toch lijkt deze zaak een duidelijk signaal af te geven: er zit een grens aan ouderlijke zorg. Voor deze zoon betekent dat: koffers pakken en eindelijk op eigen benen staan.