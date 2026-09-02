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Experts verwachten duurdere benzine door oorlogen

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 13:16
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DEN HAAG (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland stijgen de komende tijd waarschijnlijk verder door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Dat denken deskundigen op dit gebied, nadat uit cijfers van het consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers woensdag bleek dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 is gestegen tot een nieuw record. Die van diesel zal dat naar verwachting ook doen.
De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran "escaleert alleen maar", zegt energiedeskundige Hans van Cleef van bureau EqoLibrium. "Een verdere prijsstijging van benzine en diesel lijkt echt wel open. Ik sluit niet uit dat we de 3 euro aantikken op de snelweg."
Ook eigenaar Paul van Selms van UnitedConsumers verwacht dat de benzineprijs voorlopig niet daalt. Vanwege de conflicten blijven de olieprijzen hoog, denkt hij. "We hebben weinig zicht op een einde. Als China straks besluit Taiwan aan te vallen, wat niet onmogelijk is, gaan we naar de 3 euro per liter voor benzine."
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