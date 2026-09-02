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Werkgevers vinden dat vakbonden met kabinet om tafel moeten

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 13:10
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DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer om tafel moeten met het kabinet na een "stevige handreiking" van de coalitie op het vlak van sociale zekerheid. Dat de bonden vasthouden aan aangekondigde stakingen is teleurstellend, zeggen de belangenbehartigers van het bedrijfsleven in een reactie op gelekte begrotingsplannen.
Vakbonden FNV, CNV en VCP organiseren de komende dagen stakingen tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van die miljardeningrepen geschrapt of een jaar uitgesteld, werd dinsdag duidelijk uit gelekte plannen.
De bonden houden vast aan hun acties omdat ze willen dat de bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgeversorganisaties benadrukken juist het belang van polderoverleg over ingrepen om de economische groei aan te jagen "om ook op lange termijn de steeds hogere overheidsuitgaven aan belangrijke zaken als zorg, sociale zekerheid en veiligheid te kunnen blijven betalen".
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