Failliete Zweedse accufabrikant Northvolt staakt productie

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Northvolt, de Zweedse fabrikant van batterijen voor elektrische auto's, stopt in juni met de productie in zijn belangrijkste fabriek in Zweden. Northvolt was Europa's hoop om een concurrent te ontwikkelen voor de grote batterijfabrikanten uit China, maar het concern had in maart faillissement aangevraagd. De onderneming ging gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto's.

De curator stelde in maart nog te hopen dat het noodlijdende bedrijf de productie kon voortzetten, terwijl er werd gezocht naar een koper. Maar inmiddels was er nog maar één klant over, vrachtwagenfabrikant Scania. Dat was op lange termijn niet houdbaar, dus vindt er nu een geleidelijke afbouw van de productie plaats. De curator doet nog steeds pogingen om een koper te vinden.

Northvolt zag zich eerder al genoodzaakt om de helft van de medewerkers te ontslaan, waarbij ongeveer 1700 mensen tijdens het faillissementsproces in dienst zouden blijven.