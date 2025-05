Ministers: wederzijds begrip ontbreekt bij hulp op zee

DEN HAAG (ANP) - Het ontbreekt aan wederzijds begrip tussen de Kustwacht en de veiligheidsregio's. Dat schrijft het kabinet in een reactie op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de blus- en reddingsoperatie van het autoschip Fremantle Highway in 2023. Volgens de OVV verliep die operatie vooral moeizaam vanwege gebrekkige communicatie.

"Het is immers zo dat de hulpverlening op zee wezenlijk verschilt van de werkwijze op land", aldus ministers Barry Madlener (Infrastructuur), David van Weel (Justitie) en Ruben Brekelmans (Defensie). Ze beloven samen met andere overheidsorganisaties een "gezamenlijke aanpak voor verbetering" te maken. Dat moet de verschillende hulporganisaties betere kennis van elkaars aanpak geven.

Het is volgens de ministers belangrijk dat de Kustwacht de "algehele regie" kan voeren bij incidenten zoals dat met de Fremantle Highway. Ze beloven stappen te zetten om de coördinatie te verbeteren en stellen daarvoor een "regisseur" aan.