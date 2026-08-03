Farmaceut Bristol Myers stijgt op Wall Street na fusiebericht

NEW YORK (ANP) - Bristol Myers Squibb behoorde maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op mediaberichten dat het Amerikaanse farmaceutische concern gesprekken zou voeren met de grotere Britse rivaal AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. Het aandeel Bristol Myers Squibb steeg 4 procent.

In Londen waren aandeelhouders van AstraZeneca (min 7,3 procent) minder enthousiast over de mogelijke fusiedeal.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief na de koerswinsten op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 53.095 punten. De S&P 500-index won 0,4 procent op 7519 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 25.430 punten.