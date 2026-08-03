Nederlander (52) probeert Aston Martin uit Zwitserland te smokkelen — Duitse douane rekent 19.200 euro af

Een 52-jarige Nederlander dacht een zeldzame Aston Martin geruisloos vanuit Zwitserland de Europese Unie binnen te loodsen. Bij het Duitse douanekantoor Bietingen liep het anders: de sportwagen werd uit de gesloten trailer getild, de bestuurder mocht per flitsoverboeking 19.200 euro overmaken en hij is nu verdachte in een strafonderzoek wegens vermoedelijke belastingontduiking.

Ontdekt in een dichte trailer

Het voorval speelde zich af bij douanekantoor Bietingen, vlak over de grens met Zwitserland en onder het hoofddouanekantoor Singen. Beambten besloten een dichte autotrailer toch open te maken. Daarin stond een Aston Martin — op de foto's herkenbaar als een V12 Vanquish uit de vroege jaren 2000, het model dat bekend werd als filmauto van James Bond . De douane schatte de waarde op zo'n 62.000 euro.

De chauffeur vertelde dat hij de wagen vervoerde in opdracht van een klant die het exemplaar in Zwitserland had gekocht. Het idee was om de invoerprocedure pas in Nederland af te ronden. Dat had gemogen — mits het van tevoren was gemeld.

"Wie de invoerrechten liever bij het eigen binnenlandse douanekantoor betaalt, moet dat uiterlijk aan de grens melden en een borgsom voor de verwachte heffingen storten."

Aldus de perswoordvoerster van het hoofddouanekantoor Singen. Precies dat had de Nederlander niet gedaan. Zonder aanmelding en zonder borg is de wagen op papier zwart de EU binnengekomen, en dat kwalificeert de Duitse fiscus als belastingontduiking.

Wat je aan de grens kwijt bent

Voor wie een auto vanuit een niet-EU-land — zoals Zwitserland — naar Nederland haalt, gelden vaste posten die snel oplopen:

Invoerrechten: 10 procent over de douanewaarde (aankoopprijs plus transport tot de EU-grens).

BTW: 21 procent Nederlandse omzetbelasting over waarde plus invoerrechten.

BPM: extra Nederlandse aanschafbelasting op basis van CO₂-uitstoot; voor een 5,9-liter V12 valt die in de zwaarste tariefschijf.

Verplichte aangifte: bij de eerste EU-grensovergang, met bewijs van aankoop en transport.

De 19.200 euro die aan Bietingen werd overgemaakt is ongeveer een derde van de wagenwaarde — een gebruikelijke voorlopige inschatting waar Duitse invoerrechten en Duitse BTW al in verwerkt zitten. Bij aankomst in Nederland volgt normaal gesproken nog de BPM-afrekening.

Een bolide met een filmreputatie

De auto in de trailer is geen alledaagse verschijning. De Aston Martin V12 Vanquish werd tussen 2001 en 2007 gebouwd in Newport Pagnell en had een 5,9-liter V12 met 460 pk, goed voor 306 kilometer per uur — cijfers die de wagen destijds tot vlaggenschip van het merk maakten.

Bekender werd het model door de film Die Another Day uit 2002, de laatste 007-productie met Pierce Brosnan. In de film krijgt Bond een uitgeruste Vanquish met machinegeweren, raketten in de grille, een schietstoel en een systeem dat de auto onzichtbaar maakt. Onder fans staat die filmauto bekend om precies die verdwijntruc — een functie die de Nederlander bij Bietingen ongetwijfeld goed had kunnen gebruiken.

"De douane wacht niet op goede bedoelingen. Een gesloten trailer is geen jas waar iets in verstopt kan blijven."

Wat er nu gebeurt

De 19.200 euro was een borgsom, geen kwitantie. Het strafrechtelijke deel van de zaak is overgedragen aan de straf- en boetekamer van het hoofddouanekantoor Karlsruhe. Die beoordeelt of er sprake was van opzet of van een — voor de wet nog altijd strafbare — nalatigheid. Bij een veroordeling wegens belastingontduiking hangen boetes en, in zware gevallen, een gevangenisstraf boven de markt.

Voor Nederlandse kopers van dure auto's in Zwitserland is de les concreet: meld de invoer vóór of uiterlijk aan de grens, breng aankoopbewijs en transportpapieren mee, en houd rekening met tienduizenden euro's aan heffingen. Wie dat overslaat, betaalt niet minder — hij betaalt méér, plus een strafblad.

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