Fed-kopstuk Raphael Bostic kondigt vertrek aan

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 16:55
anp121125161 1
ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Een kopstuk binnen de Amerikaanse Federal Reserve heeft aangekondigd eind februari op te stappen. Raphael Bostic, president van de regionale Fed in Atlanta, legt aan het einde van zijn huidige termijn zijn functie neer.
Bostic kreeg in 2017 de leiding over de regionale centrale bank. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse en openlijk homoseksuele persoon in de Verenigde Staten die zo'n functie bekleedde.
De 59-jarige Bostic zei voorstander te zijn van de twee renteverlagingen die de Fed dit jaar doorvoerde. Tegelijkertijd pleitte hij voor waakzaamheid en waarschuwde hij voor risico's rond aanhoudend hoge inflatie. Dit jaar behoort hij niet tot de regionale Fed-presidenten die mogen meestemmen over het rentebeleid.
Het vertrek van Bostic kan voor meer beroering zorgen rond de Fed. De Amerikaanse president Donald Trump probeert druk uit te oefenen op de Fed, die in principe onafhankelijk van de politiek beslissingen neemt over rentes.
