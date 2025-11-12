James Webb ontdekt voor het eerst bouwstenen voor leven buiten de Melkweg

De ruimtetelescoop James Webb heeft in een sterrenstelsel op 50.000 lichtjaar van de aarde voor het eerst de bouwstenen voor leven gevonden. Het is de eerste keer dat deze buiten ons eigen Melkwegstelsel zijn gedetecteerd.

Het gaat om vijf verschillende moleculen die als fundamentele bouwstenen voor leven worden beschouwd: methanol, acetaldehyde, ethanol, methylformiaat en azijnzuur. Deze stoffen bevinden zich in ijsmantels rondom stofdeeltjes in de omgeving van de ster ST6, een ster die nog volop aan het ontstaan is.

Drie van deze moleculen zijn nog nooit eerder buiten ons eigen sterrenstelsel waargenomen. Het azijnzuur is zelfs de allereerste keer dat dit molecuul conclusief is aangetoond in ijsvorm in de ruimte . Daarnaast vonden de onderzoekers aanwijzingen voor glycolaldehyde, een voorloper van suikermoleculen die essentieel zijn voor leven zoals wij dat kennen, al is die detectie nog niet volledig bevestigd.

Goed nieuws voor zoektocht naar leven

Het sterrenstelsel waarin ze zijn gevonden is de Grote Magelhaense Wolk. Dit sterrenstelsel grenst aan de Melkweg en heeft een metalliciteit die slechts een derde tot de helft is van die van onze zon. Er is ook sprake van veel sterkere ultraviolette straling. Dat zijn precies de omstandigheden die miljarden jaren geleden ook in het vroege heelal heersten.

Dat ondanks deze moeilijke omstandigheden complexe organische moleculen kunnen ontstaan, is goed nieuws voor de zoektocht naar leven in het heelal. Het betekent immers dat de chemische bouwstenen voor leven ook in vroegere kosmologische tijdperken aanwezig konden zijn, toen sterrenstelsels nog minder rijk waren aan zwaardere elementen en de omgevingsstraling veel intenser was.