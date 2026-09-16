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Fed-voorzitter Warsh: inflatie in VS al veel te lang te hoog

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 21:31
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WASHINGTON (ANP) - De inflatie in de Verenigde Staten is al veel te lang te hoog en daarom heeft de Federal Reserve besloten de rente te verhogen. Dat zei voorzitter Kevin Warsh van de Amerikaanse centrale bank in een toelichting. De rente in 's werelds grootste economie gaat met een kwart procentpunt omhoog. Het is de eerste renteverhoging in meer dan drie jaar.
Volgens de in mei aangetreden Warsh ligt de inflatie in de VS al meer dan vijf jaar boven de doelstelling van circa 2 procent van de Fed. "Ik en mijn collega's zijn toegewijd aan prijsstabiliteit en het behalen van die doelstelling." Het rentebesluit werd ook unaniem genomen door de beleidsbepalers bij de Fed. "Het unanieme besluit geeft onze vastbeslotenheid weer", aldus Warsh.
Met de verhoging gaat de Fed wel in tegen de vurige wens van president Donald Trump voor een lage rente. Warsh wilde geen commentaar geven op vragen of hij discussies heeft gevoerd met Trump. "Het was het juiste besluit om voor prijsstabiliteit te zorgen", zei de door Trump voorgedragen Fed-voorzitter.
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