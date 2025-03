Federal Reserve somberder over economische groei VS

WASHINGTON (ANP) - Beleidsmakers bij de Federal Reserve denken dat de Amerikaanse economie dit jaar 1,7 procent groeit. Dat is een minder optimistische raming dan de Amerikaanse koepel van centrale banken in december deed, toen in doorsnee 2,1 procent groei werd geraamd. Ook rekenen beleidsmakers op een hogere inflatie in 2025 dan ze eerder deden.

De Fed hield de belangrijkste rentestand onveranderd, op een niveau tussen 4,25 en 4,5 procent. In een toelichting op het rentebesluit schreef de centralebankenkoepel dat de "onzekerheid over de economische vooruitzichten is toegenomen".

De nieuwe ramingen komen na een periode waarin de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen heeft aangekondigd en dreigde met meer handelsbarrières. Veel economen waarschuwen dat importheffingen de inflatie kunnen opjagen, omdat importeurs de extra kosten vaak doorberekenen aan klanten. Ook drukken ze de wereldwijde economische groei, waarschuwen critici.

Daarnaast ontsloeg een taskforce van Trumps adviseur Elon Musk veel werknemers van federale overheidsorganisaties. Het consumentenvertrouwen van Amerikanen daalde deze maand sterk door het grillige economische beleid van Trump.