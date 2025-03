EDINBURGH (ANP/AFP) - De Tour de France begint in 2027 in het Schotse Edinburgh. De eerste drie etappes worden verreden in Schotland, Engeland en Wales. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt in de Schotse hoofdstad.

Het wordt de derde keer dat de Tour vanuit Groot-Brittannië vertrekt. Eerder gebeurde dat in 2007 in Londen en in 2014 in Yorkshire. Ook de Tour de France voor vrouwen begint in 2027 in Groot-Brittannië. De exacte locatie is nog niet bekendgemaakt.