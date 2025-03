Felyx terug in Amsterdam, hoopt op toestemming voor groei

AMSTERDAM (ANP) - De aanbieder van elektrische deelscooters Felyx hoopt over een tijdje te mogen uitbreiden in Amsterdam nu zijn scooters terugkeren in de stad. Het verlies van zijn vergunning voor het aanbieden van de voertuigen was vorig jaar voor het van oorsprong Nederlandse bedrijf een grote tegenslag. Of Felyx kan uitbreiden in de hoofdstad hangt volgens de woordvoerder echter af van de gemeente Amsterdam.

Sinds maandag staan weer driehonderd deelscooters van Felyx in Amsterdam en na een paar weken wordt dit volgens de woordvoerder uitgebreid tot zeshonderd. Het deelscooterbedrijf heeft de vergunning voor het aanbieden van zeshonderd scooters overgenomen van concurrent Go Sharing, die eerder dit jaar vertrok.

Felyx en de andere aanbieder, Check, kunnen de mogelijkheid krijgen het aantal deelscooters uit te breiden met in totaal driehonderd stuks, 150 per aanbieder. Of dit kan, hangt af van een evaluatie van de gemeente volgend jaar april, aldus de woordvoerder van Felyx.