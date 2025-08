Minstens 7 moorden besteld op het dark-web op gewone Nederlanders: een lerares, een verpleegkundige en een ambtenaar.

Op een website die huurmoorden aanbiedt , zijn minstens zeven opdrachten geplaatst om Nederlanders te laten doden. In vier gevallen is er voor de moord betaald, blijkt uit gehackte gegevens in handen van RTL Nieuws. De doelwitten zijn gewone mensen, zoals een lerares, een verpleegkundige en een ambtenaar.

De huurmoorden zijn besteld tussen 2016 en 2022 en de data zijn sinds april in handen van RTL Nieuws. Omdat er mogelijk nog steeds mensen gevaar lopen, heeft RTL Nieuws de gehackte gegevens gedeeld met de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie.

Op dit moment doen verschillende politie-eenheden onderzoek naar de daders en slachtoffers. Voor zover bekend is geen van de moorden daadwerkelijk uitgevoerd en zijn alle opdrachtgevers opgelicht door de mensen achter de website. Toch neemt de politie de moordopdrachten hoog op, want de opdracht geven is al een zwaar strafbaar feit en mogelijk lopen slachtoffers daadwerkelijk gevaar.