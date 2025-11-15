Financial Times: Tim Cook mogelijk volgend jaar weg bij Apple

CUPERTINO (ANP) - Tim Cook stapt mogelijk volgend jaar op als topman van het Amerikaanse technologiebedrijf Apple. De raad van bestuur en topmanagers bereiden zich voor op het vertrek van Cook na meer dan veertien jaar als leider van het bedrijf. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.

John Ternus, bestuurder van de hardwaredivisie, wordt algemeen gezien als de meest waarschijnlijke opvolger van Cook. Volgens de bronnen zijn hier echter nog geen definitieve beslissingen over genomen.

Cook (65) leidt het bedrijf sinds 2011, toen hij de rol overnam van medeoprichter Steve Jobs, die enkele maanden later overleed. Onder leiding van Cook is de beurswaarde van Apple gestegen van 350 miljard dollar in 2011 tot 4 biljoen dollar nu.

Apple weigerde commentaar te geven tegenover Financial Times. Het bedrijf benoemt waarschijnlijk geen nieuwe bestuursvoorzitter voor het volgende kwartaalrapport eind januari, dat de cruciale feestdagenperiode beslaat.