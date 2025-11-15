ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Financial Times: Tim Cook mogelijk volgend jaar weg bij Apple

Economie
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 9:29
anp151125078 1
CUPERTINO (ANP) - Tim Cook stapt mogelijk volgend jaar op als topman van het Amerikaanse technologiebedrijf Apple. De raad van bestuur en topmanagers bereiden zich voor op het vertrek van Cook na meer dan veertien jaar als leider van het bedrijf. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.
John Ternus, bestuurder van de hardwaredivisie, wordt algemeen gezien als de meest waarschijnlijke opvolger van Cook. Volgens de bronnen zijn hier echter nog geen definitieve beslissingen over genomen.
Cook (65) leidt het bedrijf sinds 2011, toen hij de rol overnam van medeoprichter Steve Jobs, die enkele maanden later overleed. Onder leiding van Cook is de beurswaarde van Apple gestegen van 350 miljard dollar in 2011 tot 4 biljoen dollar nu.
Apple weigerde commentaar te geven tegenover Financial Times. Het bedrijf benoemt waarschijnlijk geen nieuwe bestuursvoorzitter voor het volgende kwartaalrapport eind januari, dat de cruciale feestdagenperiode beslaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

Loading