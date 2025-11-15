ECONOMIE
Beachduo Stam/Schoon begint WK met winst

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 9:31
anp151125079 1
ADELAIDE (ANP) - Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zaterdag hun eerste groepswedstrijd op de wereldkampioenschappen beachvolleybal gewonnen. Het duo, dat dankzij een wildcard aan het toernooi in het Australische Adelaide mag deelnemen, versloeg de Françaises Clémence Vieira en Aline Chamereau in twee sets: 21-14 21-15.
Stam en Schoon hadden niet voldoende resultaten geboekt om op eigen kracht WK-deelname af te dwingen. Door een rugblessure van Stam konden ze pas sinds half september weer samen aan toernooien deelnemen.
Twee andere Nederlandse koppels speelden al hun tweede wedstrijd in Adelaide. WK-debutanten Mila Konink en Desy Poiesz verloren opnieuw. Het Braziliaanse koppel Carol/Rebecca, kanshebbers voor de wereldtitel, was in 21-12 21-9 duidelijk te sterk voor de Nederlandse vrouwen.
Bij de mannen gingen Ruben Penninga en Matthew Immers ook in hun tweede duel onderuit. Ditmaal waren de Amerikanen Chaim Schalk en James Shaw in twee sets te sterk: 21-18 24-22.
