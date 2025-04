Financial Times: Trump wil voorraad diepzeemetalen aanleggen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering bereidt een besluit voor om voorraden aan te leggen van belangrijke grondstoffen uit de zeebodem in de Grote Oceaan. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden. Het zou een poging zijn om China's dominante positie in de toeleveringsketen van belangrijke mineralen en zeldzame aardelementen tegen te gaan.

Knollen op de oceaanbodem bevatten onder meer nikkel, kobalt en koper, dat gebruikt kan worden in batterijen en munitie. De Verenigde Staten willen zelfvoorzienend worden in deze belangrijke grondstoffen. Staatsreserves van deze knollen zouden de VS helpen om China bij te benen in de wedloop om de grondstofrijke zeebodem van de Grote Oceaan te verkennen, schrijft de krant.

De voorraad maakt volgens FT deel uit van een bredere strategie om de vergunningsaanvragen voor diepzeemijnbouw onder de Amerikaanse wetgeving te versnellen.