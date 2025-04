Israëlische krijgsmacht voltooit omsingeling Rafah

TEL AVIV (ANP/RTR/DPA) - Israëlische troepen hebben de stad Rafah in het zuiden van Gaza volledig omsingeld, meldde de krijgsmacht zaterdag. De stad is afgesneden van buurstad Khan Younis.

De omsingeling maakt deel uit van een plan om meer grondgebied in te nemen in Gaza. Israël zei op 2 april dat het was begonnen met het innemen van een gebied dat het de Moragcorridor noemt tussen Rafah en Khan Younis. Honderdduizenden Palestijnen zijn sindsdien Rafah ontvlucht.

Deze corridor en de noordelijker gelegen Netzarimcorridor verdelen Gaza in drieën. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz noemde de gebieden "Israëlische veiligheidszones" die Gaza "kleiner en geïsoleerder" maken. Israël wil daarmee de druk op Hamas verder opvoeren. De Israëlische krant Haaretz meldde woensdag dat Israël van Rafah een bufferzone wil maken waar de bevolking niet mag terugkeren.